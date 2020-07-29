Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de görevli TCG Karaburun tarafından, 28 Temmuz tarihinde Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmenin sağ olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılması sağlandı" denildi.

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