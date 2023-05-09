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Son dakika haberi MSB'den Erzurum'daki taşlı saldırı ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, "Erzurum'daki olaylara karıştığı gerekçesiyle Uzman Çavuş Akif Keleş gözaltına alındı, yapılan tahkikat sonrası Keleş'in sözleşmesi feshedildi" açıklamasında bulundu

Giriş: 09.05.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Erzurum'daki taşlı saldırıda bir uzman çavuş görevden alındı
Erzurum'daki taşlı saldırıda bir uzman çavuş görevden alındı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığı belirtildi.

Hakkında derhal idari tahkikat başlatılan uzman çavuşun tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirilen açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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