MSB'den acı haber: 1 üsteğmen şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Piyade üsteğmen Serkan Erkuş Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit oldu" dendi.

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

28 yaşındaki şehit Üsteğmen Erkuş'un acı haberi, Malatya Sancaktar Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Niyazi ile annesi Suna Erkuş'un evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. 3 aylık nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Serkan Erkuş'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.