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        Haberler Gündem Güncel MSB: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

        Son dakika haberi MSB: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

        Milli Savunma Bakanlığı, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:11
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        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
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        Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12´nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kayseri 12´nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. "

        "Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir."

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