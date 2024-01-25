Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12´nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kayseri 12´nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. "