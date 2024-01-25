Son dakika haberi MSB: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12´nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kayseri 12´nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. "
"Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir."