Akdeniz'de 45 kişilik tekne battı! Çalışmalar başladı

AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'nın Kaş ilçesinin 60 mil (96 km) güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 60 mil (96 km) güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 kişinin bulunduğu bir teknenin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede "arama kurtarma sahası" ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.