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        Haberler Gündem MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

        MSB: Pençe bölgesindeki saldırıda Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 21:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 21:56
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        MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu, temas esnasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

        BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

        "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

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