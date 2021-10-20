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Son dakika haberi MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20.10.2021 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DHA

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.

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