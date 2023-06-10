MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit!

"Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, alınan ilk bilgiye göre, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saat: 08.45 sıralarında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

BİNALARIN CAMLARI KIRILDI

Yaralanan işçiler hastanelere sevk edilirken, şiddetli patlamanın etkisiyle çevredeki birçok binanın da camları kırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Saat: 08.45 sıralarda dinamit lokumu hazırlanan bölümde kimyasal tepkime sonucu bir patlama meydana gelmiş; maalesef 5 işçimiz vefat etmiştir. Savcılarımız konuyu inceliyor. Net bilgiler geldikten sonra daha fazla açıklamada bulunacağız. Göçük meydana gelmişti ancak göçükteki 5 işçiye ulaşıldı."

"İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

DHA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamada bulundu: "10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."