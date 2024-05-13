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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

        Son dakika haberi MİT sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

        Terör örgütü PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden "Şevger Çiya" kod adlı Sedat Aksu, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:03
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        MİT sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde konsey yöneticilerinden "Şevger Çiya" kod adlı Sedat Aksu'yu etkisiz hale getirdi.

        Örgüt, konumu nedeniyle Sedat Aksu’nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre gizledi. Ancak, daha sonra "Şevger Çiya" kod adlı Sedat Aksu’nun ölümünü kabul etmek zorunda kaldı.

        EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE MÜHİMMAT

        MİT, Sedat Aksu’nun 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti. Ayrıca, Aksu’nun Irak/Gara’da PKK/KCK Genel Cephane sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü de öğrenildi.

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        Bunun üzerine MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi, Aksu adım adım izlendi.

        Saha ajanları, Aksu’nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit harekât bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.

        MİT, Irak/Gara’da terörist Sedat Aksu’yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

        SEDAT AKSU KİMDİR?

        "Şevger Çiya" kod adlı Sedat Aksu, örgütün kırsal kadrosuna 1998 yılında katıldı. 2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer aldı.

        2001 yılında Irak/Haftanin alanına geçti. 2004’te tekrar yurtiçine geçen Aksu, 2007 yılında Hâkî Karaer Akademisinde eğitim almak için Irak’ın kuzeyine geçti.

        2009’da Irak/Kandil’de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014’te Irak/Gara’da HPG konseyinde görevlendirildi. 2016’da Suriye’ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı.

        Sedat Aksu, en son Irak’ta HPG Konseyi içinde sözde yönetici düzeyinde faaliyet gösteriyordu.

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