Milliler İspanya'ya mağlup oldu

Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
Türkiye: Shane Larkin 3, Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16, Alperen Şengün 14, Sertaç Şanlı 4, Şehmus Hazer 5, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer 2, Melih Mahmutoğlu 5
İspanya: Brown 11, Jaime Fernandez 3, Arostegui 9, Pradilla 6, Willy Hernangomez 15, Juancho Hernangomez 8, Garuba 4, Parra 3, Brizuela 6, Diaz 3, Saiz 4
1. Periyot: 18-17
Devre: 34-38
3. Periyot: 50-56
Beş faulle çıkanlar: 27.56 Brizuela (İspanya), 34.23 Alperen Şengün (Türkiye)
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında İspanya'ya 72-69 yenildi.
İki takım da şampiyonada daha önce son 16 turuna katılmayı garantilerken, İspanya grubu birinci, A Milli Takım ise ikinci sırada tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada A Milli Takım, 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. İki takımın da kontrollü oynadığı ilk periyotta ay-yıldızlı takım Cedi Osman ve Alperen Şengün, İspanya da Willy Hernangomez ve Brizuela ile sayı buldu. A Milli Takım, periyodu 18-17 önde bitirdi.
İkinci periyotta A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Alperen Şengün ile sayı üretirken, İspanya da Juancho Hernangomez ve Saiz ile karşılık vererek 19. dakikanın hemen başında 34-29 öne geçti. Ay-yıldızlı takım, zaman zaman savunmada sorun yaşadığı ve ribaunt almakta zorlandığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Shane Larkin'in kaydettiği basketlerle 25. dakikada 45-43 öne geçti. Ancak hücumda üst üste top kayıpları yapan ve ribaunt almakta zorlanmaya devam eden ay-yıldızlı takım karşısında üstünlüğü ele geçiren İspanya, son çeyreğe 56-50 önde girdi.
Son periyoda tempolu başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı ve 33. dakikada 59-56 öne geçti. Alperen Şengün'ün beş faulle oyun dışında kalmasıyla hem hücum hem de savunmada zorlanan milli takım karşısında İspanya son dakikaya 69-65 önde girdi. Ay-yıldızlı takımın son dakikadaki ilk hücumunda Cedi Osman, bitime 48 saniye kala skoru 69-68 yaptı. Daha sonra İspanya, yaptığı hücumdan eli boş döndü. Ancak A Milli Takım bitime 22.6 saniye kala yaptığı hücumda top kaybı yaşadı ve İspanya, Willy Hernangomez'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 17.7 saniye kala farkı 3 sayıya (68-71) çıkardı. Kalan sürede A Milli Takım'ın dönüş yapmasına izin vermeyen İspanya, salondan 72-69 galip ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!