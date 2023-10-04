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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi Milli Savunma Bakanı Güler'den "terörle mücadele" mesajı - Güncel haberler

        Son dakika haberi Milli Savunma Bakanı Güler'den "terörle mücadele" mesajı

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:41 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:41
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        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
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        Güler, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, terör saldırısını akamete uğratan kahraman polislere şifa diledi, İçişleri Bakanlığı camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Teröristler tarafından katledilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini ileten Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör karşısındaki tutumunun ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ettiğini vurguladı. Bakan Güler, şunları söyledi:

        "İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda, 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye'den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi. Öncelikle Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir."

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        Haberi Hazırlayan: Hakan Altıntaş
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