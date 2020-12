2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi gün itibariyle başladı. Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren çekiliş sonuçlarını an be an haberimizde yer alıyor...



Milli Piyango çekilişleri bugün saat 14:30'da çekilmeye başlandı. Çekilişler gün boyu Youtube kanalından ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak. Kanal D ve Teve 2 kanalından canlı olarak da yayınlanacak çekilişte büyük ikramiye ve amorti rakamları belirlenecek.

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 100.000.000 100.000.000 2 10.000.000 20.000.000 10 1.000.000 10.000.000 30 120.000 3.600.000 100 10.000 1.000.000 200 5.000 1.000.000 500 1.000 500.000 10.000 500 5.000.000 40.000 400 16.000.000 200.000 300 60.000.000 700.000 200 140.000.000 2.000.000 100 200.000.000 63 Tes. İkr. 100.000 6.300.000 2.950.906 563.400.000

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İLE EKRANLARA GELECEK

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.

GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.