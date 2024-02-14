Son dakika haberi Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
Milli sporcumuz Kaan Kahriman, koparmada 142 kilo kaldırarak Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü günü akşam seansında milli sporculardan 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, madalya için podyuma çıktı.
Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 135 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer aldı.
KAHRİMAN'DAN SİLKMEDE BRONZ, TOPLAMDA GÜMÜŞ
Koparmada 142 kilo ile altın madalya kazanan Kaan Kahriman, silkmede 168 kiloluk kaldırışıyla bronz, toplamda ise 310 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
FERDİ HARDAL SİLKMEDE GÜMÜŞ, TOPLAMDA BRONZ KAZANDI
Koparmada 135 kilo ile 7. sırayı alan Ferdi Hardal, silkmede 169 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya, toplamda ise 304 kiloyla bronz madalyaya ulaştı.