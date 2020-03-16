Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sürücü kursları sınavlarının mart ayı sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

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