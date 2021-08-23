Milli Eğitim Bakanı Özer'den sel bölgesi için yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylülde eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

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