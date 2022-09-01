MHP lideri Bahçeli: Sosyal medyada denetim şart

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: "MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yıl dönümüne hem zihnen hem de moral olarak hazır hale gelmiştir. Partimiz 2023'e kilitlenmiştir. Algı operasyonları, linç kampanyaları, 2023 yılının ümitlerini asla kıramayacaktır.

"SOSYAL MEDYADA DENETİM ŞARTTIR"

Sosyal medyada denetim şarttır. Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır.

Türkiye bir hukuk devletidir. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya ve siyaseti dizayn etmeye çalışmak karanlık bir teşebbüstür.

"ZİLLET İTTİFAKI FİKRİ OLARAK DAĞILMIŞTIR"

Ayrıca sokak aralarında kanunsuz gösteri yapanlara, Türk polisinin hukuk içinde yaptığı müdahale Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Sözde öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, affetse ne çıkar affetmese ne çıkar?

Zillet ittifakı fikri olarak da dağılmıştır. Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kalan partilerin asıl üzerinde gereken husus aynı şeyleri söylemeleri değildir. Kılıçdaroğlu için de 2023, bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Artık saklanacak ve kaçacak durumu kalmamıştır. Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur.

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK AÇIKLAMASI

Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın. Vatandaşlarımızın katillerini affa kimse cesaret edemez.

"RADAR KİLİDİ ATILMASI HAYDUTLUKTUR"

F-16'larımıza radar kilidi atılması da haydutluktur. Asıl stratejik tehdit Yunanistan'a silah yığınağı gerçekleştiren ABD'dir.

"SEÇİMLERE 9 AY 18 GÜN VAR"

Öte yandan seçimlere 9 ay 18 gün var. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ın seçilmesi için olağanüstü çaba sarf edilecektir. "