MHP'li Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

DHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partilerinin Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

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