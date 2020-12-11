Metrobüs ve tramvay duraklarında korkutan kalabalık!

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi iş çıkış saatlerinde metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı.

DHA'nın haberine göre, duraklarda ve araç içlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

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