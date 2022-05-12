Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin'in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 23, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR: 27, Az bulutlu.
KOCAELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu.
EDİRNE: 28, Parçalı ve az bulutlu.
DENİZLİ: 28, Parçalı bulutlu.
MUĞLA: 26, Parçalı ve az bulutlu.
ADANA: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Ceyhan, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu.
HATAY: 24, Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu.
KAYSERİ: 19, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA: 22, Parçalı bulutlu.
BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu.
KASTAMONU: 21, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 17, Parçalı bulutlu.
TRABZON: 15, Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 11, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 11, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
VAN: 12, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP: 24, Parçalı bulutlu.
SİİRT: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ŞANLIURFA: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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