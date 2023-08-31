MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! 2024 Memur maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! 2024 Memur maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

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7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrasında Hakem Kurulu'nun aldığı karar açıklandı. Buna göre memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

REFAH PAYI TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Bunun yanında enflasyon farkının mevcut haliyle 6 aylık dönemler halinde verilmesi kararlaştırıldı. Refah payı talebi ise kabul edilmedi.

Kesin olan ve itiraz edilemeyecek bu zam kararı, Hakem Heyeti'nde 5'e karşı 6 kabul oyuyla alındı.

İŞVEREN TARAFININ İSTEDİĞİ OLDU

Uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili konfederasyon olan MEMUR – SEN, 2024 yılında ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 35 + 10 + 15 + 10 oranlarında, 2025 yılında ise 6’şar aylık dönemler halinde yüzde 25 + 15 oranlarında zam talebinde bulunmuştu.

Kamu İşveren Heyeti ise 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Hakem Kurulu'nda böylece kamu tarafının verdiği son teklif aynen kabul görmüş oldu.

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