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Son dakika haberi | Mehmet Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması: "Olumlu cevap alamadık"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Semineri'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu: "Yabancı VAR hakemi getirmek birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz."

Giriş: 13.12.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi | Mehmet Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Semineri'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planladıklarını söyledi.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Yabancı VAR hakemi getirmek birçok ülkeyle görüştük ama maalesef olumlu bir cevap alamadık. Bu konuda başka aksiyonlar planlıyoruz. Aramıza yeni VAR hakemleri katılacak. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'i VAR kadrosuna almayı planlıyoruz."

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