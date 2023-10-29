Son dakika haberi Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklamalar
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuşuyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen törende konuşuyor.
Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Milli mücadelede vatan bölünmez bir bütündür fikri bütün milletvekilleri tarafından kabul edildi. 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muhaberesi en önemli safhalardan oluşuyordu. Ateşle imtihandan geçilerek gelindi bugünlere. "