27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB),lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci "Soru Destek Paketi"ni "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için özel bir çaba sarf ediyor.
SORU SAYISI 1.240'A ULAŞTI
Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan Soru Destek Paketi, 9 Nisan'da yayımlanmıştı. 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de bugün paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1.240'a ulaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri desteği sürekli artırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Lise öğrencileri için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayımladıklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti: "Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkânı bulacaktır."
AYDA BİR ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI SAYISI İKİYE ÇIKARILDI
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için soru desteklerini artırdıklarını belirten Bakan Selçuk, "Daha önce ayda bir örnek soru kitapçığı yayınlıyorduk. Uzaktan eğitim döneminde bu desteği ayda ikiye çıkardık. Bu süreçte fedakarca çalışan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Soru Destek Paketine, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.
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