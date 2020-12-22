Maltepe'de özel hastanede yangın!

Maltepe'de bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin yanındaki teknik servis odasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, yangın kısa sürede söndürülürken yoğun duman nedeniyle hastalardan bazıları dışarı çıkarıldı.