Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Son dakika haberi: Malatya'da orman ve bahçelik alanda yangın çıktı - Güncel haberler

        Malatya'da orman ve bahçelik alanda yangın

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman ve bahçe yangınında 500 hektarlık alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da orman ve bahçelik alanda yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde çıkan yangına Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç, 2 iş makinesi ile müdahale ediyor.

        Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri dumandan etkilendi, 1 itfaiye personeli ise hortumun patlaması nedeniyle yaralandı.

        Yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan 3 metruk evin hasar gördüğü yangından bazı kayısı bahçeleri de olumsuz etkilendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Malatya
        #malatya haber
        #yerel haber
        #yangın
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        70 yıllık alışkanlık!
        70 yıllık alışkanlık!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Habertürk Anasayfa