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Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre enkazdan bir yaralının çıkarıldığı öğrenildi. Binanın alt katında ise tavukçu, birinci katında ise kıraathanenin bulunduğu bildirildi.