Malatya'da Adem Büyük dönemi kısa sürdü

Yeni Malatyaspor’da kaptanlık yapan ve 2 haftadır takımda futbol sorumlusu olarak da görev alan Adem Büyük (34) ile yollarını ayrıldı. Adem Büyük, son olarak Malatya'da oynanan Antalyaspor maçında ikinci yarı kendisini oyuna sokarak futbol tarihinde nadir görülen bir karara da imza atarak gündeme gelmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi.

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