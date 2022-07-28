Magomed Ozdoev Fatih Karagümrük'te

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada ''Karagümrük’e hoş geldin Magomed Ozdoev. Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev’i bonservisiyle kadromuza kattık.'' ifadelerine yer verdi.

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