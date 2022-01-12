Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Adem Ljajic'teki belirsizlik devam ediyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp yıldızı, siyah-beyazlılar devre arasında elde çıkarmak isterken en ciddi talip Başakşehir oldu.

Ljajic'in Başakşehir'e sıcak baktığı belirtilse de transferin önündeki en büyük engel alacak konusu oldu. Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar olan alacağının tamamını isteyen Ljajic, bu miktarın Başakşehir ile paylaştırılmasını kabul etmedi.

30 yaşındaki oyuncunun bu tavrı görüşmeleri şimdilik tıkarken pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

Beşiktaş'a önce 1,2 milyon Euro kiralama, sonra da 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ile Torino'dan transfer edilen Ljajic, 2.2 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir maaş kazanıyor.