LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

AA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

BAKAN ÖZER DEĞERLENDİRDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakan Özer, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

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