Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak" açıklamasında bulundu.

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