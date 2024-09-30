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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın başlayacak yeni yasama dönemi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, bütün Türkiye'yi kapsayan kuşatıcı bir yeni anayasanın yapılması konusu üzerinde durduklarını belirterek, "Bu çerçevede ilk dört madde konusunda Türkiye'de parlementoda temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakını herhangi bir teklifi ya da sorununun olmadığını, yapılacak tartışmanın zaman kaybına neden olacağını ifade etmek isterim." dedi.

"KENDİMİZİ YÜKÜMLÜ SAYIYORUZ"

Anayasa tartışmalarının şeffaf bir zeminde yapılması gerektiğinin hayati bir husus olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Partilerin görüşlerinin alınması ve sürecin açık şekilde yürütülmesinin yanında önümüzdeki dönemde görüşü olan bütün kesimlerin görüşlerinin alınacağı bir dönemi TBMM Başkanlığı olarak kendimizi yükümlü sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TBMM YETKİYE VE GÜCE SAHİP" TBMM’nin anayasa yapma yetkisi ve gücüne sahip olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bu süreçte herkesin tartışmalarını dile getirebileceği, Türkiye’de sadece bir ya da birkaç partinin değil bütün toplumun anayasası olarak kabul edilebilecek bir millet sözleşmesine ihtiyaç olduğu aşikardır. Bütün partilerden iyi niyetli yaklaşım içerisinde olmasını dileriz." TBMM YARIN AÇILIYOR TBMM'nin 3'üncü Yasama Yılı açılış programı kapsamında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki milletvekillerinin katılımıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'ndaki tören düzenlenecek. Ardından saat 15.00'te Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplanacak.

Kurtulmuş, birleşimi açacak ve sunuş konuşması gerçekleştirecek. Genel Kuruldaki birleşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabıyla devam edecek. Birleşimin kapanmasının ardından Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yapacak. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Geçtiğimiz yasama yılında ilk bölümü tamamlanan yasa teklifinin, ikinci bölümü üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek. Diğer taraftan Genel Kurul, komisyon görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9'uncu Yargı Paketi üzerinde görüşmelere başlayacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK Yeni yasama yılında; Orta Vadeli Program (OVP) ile 2025 yılı bütçesinin gündeme gelmesi beklenirken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 3 Ekim'de, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapması bekleniyor. Karahan, sunumu ardından milletvekillerinin ekonomi üzerindeki görüşlerini dinleyecek ve sorularını yanıtlayacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra, salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.