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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Küresel siber casusluk ağı çökertildi: 11 tutuklama

        Son dakika haberi Küresel siber casusluk ağı çökertildi: 11 tutuklama

        MİT, Jandarma, USOM'un ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:40 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:03
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        Küresel siber casusluk ağı çökertildi: 11 tutuklama
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        Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesindeki operasyonla çökertildi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

        Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde pek çok ülkede binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağına yönelik operasyonda şebeke içinde yer alan 11 şüpheli yakalandı.

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        VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE PAYLAŞTILAR

        MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurt dışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

        İNTERNET SİTELERİ ERİŞİME KAPATILDI

        Operasyon kapsamında yakalanan 11 örgüt üyesi cezaevine gönderilirken, çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı.

        Gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmaların detaylı şekilde sürdürüldüğü, ele geçirilen verilerin titizlikle incelenmeye devam ettiği bildirildi.

        Son derece kritik öneme sahip kişisel verilerin korunmasına karşı MİT'in, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdüreceği, casusluk ağına karşı yapılan operasyonların Türkiye ile sınırlı kalmayacağı, yurt dışındaki bağlantıların da mercek altına alınacağı kaydedildi.

        MİT'in, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı ve önleyici tedbirleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

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