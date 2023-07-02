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Son dakika haberi Kurban Bayramı'nda trafik bilançosu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi" dedi.

Giriş: 02.07.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kurban Bayramı'nda trafik bilançosu! Bakan Koca açıkladı: Bayram trafiğinde kaç kaza oldu? - Haberler
Kurban Bayramı'nda trafik bilançosu!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 günlük Kurban Bayramı'nda 17 bin 774 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, vatandaşları kurallara uymaya çağırdı.

Koca, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz" dedi.

Bakan Koca, "Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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