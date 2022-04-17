Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.
VakıfBank, karşılaşmaya etkili başladı. Fenerbahçe Opet, Vargas, Federovtseva ve Eda Erdem ile oyunda dengeyi kurdu. Pasör Cansu'nun yönlendirmesiyle, uzunları Zehra, Haak ve Bartsch-Hackley ile file önünde etkili olan VakıfBank, sarı-lacivertli ekibe 15-12 gerideyken ikinci mola hakkını da kullandırdı. Molanın ardından 8-1'lik seri yapan Fenerbahçe Opet, sette 20-16 öne geçti. İyi oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip seti 25-21 kazandı.
Fenerbahçe Opet, ikinci sete kaptanı Eda Erdem'in etkili oyunuyla başladı. Basit hatalar yapan sarı-lacivertli ekip karşısında Cansu'nun iyi yönlendirmesiyle sayılar üreten VakıfBank, 10-7 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Pasör Naz'ın iyi yönlendirdiği, Eda Erdem ve Vargas ile file önünde etkili olan rakibi karşısında Gabi, Haak ve Bartsch-Hackley ile farkı koruyan VakıfBank, seti 25-21 alarak skoru 1-1 yaptı.
VakıfBank, 3. sette servisleri çok iyi kullandı. Fenerbahçe Opet'in manşet hatalarını iyi değerlendiren sarı-siyahlı ekip, pasör Cansu yönetiminde üstün oynadığı seti, rahat bir şekilde 25-13 alarak 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe Opet'in 15-15'te eşitliği sağladı 4. sette karşılıklı sayıların ardından VakıfBank, rakibi 23-21 öndeyken ilk molasını aldı. Moladan iyi dönen sarı-siyahlılar, 24-23 öne geçerek maç sayısı için servis kullandı. Servisi çeviren ve etkili hücum eden Fenerbahçe Opet, oyunda dengeyi sağlayarak seti 29-27 alıp, skorda 2-2 eşitliği sağladı.
Sarı-lacivertli ekip, 5. sete de etkili başladı ve skor 4-7'de rakibine mola aldırdı. Rakipler, skorda Fenerbahçe 8-6 öndeyken sahaları değişti. Sarı-siyahlı ekip, Haak'ın etkili oyunuyla skoru 9-9'da eşitledi ve Fenerbahçe Opet'e mola aldırdı. Karşılıklı sayıların ardından önemli oyuncusu Gabi'nin sakat sakat devam ettiği seti 17-15 kazanan VakıfBank, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'i şampiyon tamamlamayı başardı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Edal Akıncı, İlknur Çakar
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Meryem Boz, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Federovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, Dicle Nur Babat, Lazareva, De Souza, Buse Ünal)
Setler: 21-25, 25-21, 25-13, 27-29, 17-15
Süre: 136 dakika (26, 29, 23, 34, 24)
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