Son dakika haberi Stefan Kuntz'la yollar ayrıldı!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, bugün Riva'da yaptığı görüşme sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF'den "Stefan Kuntz'a Teşekkür Ederiz" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

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AYRILIĞI GETİREN SÜREÇ 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan karşısında 2 puan kaybeden Ay-Yıldızlılar'da Stefan Kuntz eleştirilerin odağındaki isim haline gelmişti. TFF kanadı Alman hocaya desteğini Ermenistan maçının ardından da gösterirken, Başkan Mehmet Büyükekşi; "Hırvatistan maçına Kuntz çıkacak" demişti. Milli Takım'da ne olduysa Japonya maçının ardından oldu. Belçika'da oynanan hazırlık maçında Milliler rakibi karşısında 4-2 sahadan mağlup ayrılırken, Kuntz'un mücadele sonraki sözleri deprem etkisi yarattı. TFF, takım ve Hakan Çalhanoğlu'na yönelik suçlamalar, ayrılığı getirdi.

NE DEMİŞTİ? REKLAM Kuntz basın Japonya maçından sonra basın toplantısında "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, onlardan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde 100'ünü verecek seviyeye gelmeli. En çok canımı acıtan konu, futbolcularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil. Kimse yanımda da olmuyor" açıklamasında bulunmuştu.

TFF DESTEĞİNİ ÇEKTİ Yaşanan bu gelişmelerin ardından, TFF yönetimi Kuntz'a desteğini tamamen çekti. Başkan Büyükekşi, Milliyet gazetesi yazarı Atilla Gökçe'ye verdiği demeçte; "Kendi ayağına sıktı" dedi. Alman hoca ile yolların ayrılması bir numaralı gündem haline gelirken, Milli Takım için yeni bir rota arayışı başladı. Kuntz Riva'ya davet edilirken, fesih işlemleri görüşüldü ve ayrılık resmiyete döküldü.

YENİ HOCA KİM OLACAK? Milli Takım teknik direktörlüğü için masadaki en güçlü isim Vincenzo Montella... TFF yönetimi, ekim ayrındaki kritik Hırvatistan ve Letonya maçı öncesi yeni hoca konusunda bir önce karar vermek istiyor. 48 saat içinde yeni teknik direktörün resmiyete dökülmesi bekleniyor. REKLAM

731 GÜN GÖREVDE KALDI TFF, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile milli takımı, Alman çalıştırıcıya emanet etmişti. 60 yaşındaki teknik adam, 731 gün görevde kaldı ve FIFA Dünya Kupası elemeleri, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başındaydı.

20 MAÇA ÇIKTI Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 20 karşılaşmaya çıktı. Milliler, bu maçlarda 12 galibiyet elde ederken, 5 kez de mağlup oldu. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, 20 maçta rakip fileleri 46 kez havalandırıp, kalesinde 26 gol gördü. Kuntz yönetimindeki milliler, son olarak Belçika’da hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olmuştu.

REKLAM PLAY-OFF'TA PORTEKİZ'E KAYBETTİ A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde son 4 maçta takımın başındaydı ve milliler grubu ikinci sırada bitirip, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar, play-off yarı finalinde Portekiz’e 3-1 yenildi ve elendi.

FAROE ADALARI'NA KAYBETTİ Kuntz yönetiminde A Milli Takımı, Uluslar C Ligi’nde mücadele etti. Milliler grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla lider tamamladı ve Uluslar Ligi’nde B Ligi’ne yükseldi. Grupta Faroe Adaları’na deplasmanda 2-1 mağlup olunması kamuoyunda tepki çekti.