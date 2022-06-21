Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı sona erdi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda vakfın yeni başkanı tek aday olarak seçime giren Ali Koç oldu.

Vakfın mevcut başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada bu görevini bırakacağını ifade etmişti.

NE DEDİLER?

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Ahmet Ağaoğlu ve Ali Koç açıklamalarda bulundu.

AHMET AĞAOĞLU: Kulüpler Birliği'nin olağan genel kurulu gerçekleşti. Başkanlık sürecimi tamamladım. Sayın Ali Koç görevi devraldı. Kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Federasyonumuzda yeni bir başkan ve yönetim var. Çok sağlam bir irade gördüm. Sorunların çözümünde ne kadar yapıcı olduklarını gördük. Hem Ali Koç başkanıma hem de Mehmet Büyükekşi başkanıma hayırlı olsun diyorum. Sayın Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluş ile görüşecek. Sağlıklı bilgiyi kendisinden alırız.

ALİ KOÇ: Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulumuzda olmayı kabul etti. Sorunlar kronikleşiyor. Şahsen toplantıya katılmadım ama yeni TFF ile toplantıya Ağaoğlu gitti. İlk günlerin performansı, gelecek için umut vadediyor. Kulüpleri dinleyecekler gibi, bu çok önemli.

Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ederim. Zaten çok yoğun işlerimiz var. Bu görev de oldukça ağır bir yük. Ağaoğlu çok kritik bir süreçte başkanlık yaptı. Her zaman kulüplerin ihtiyaçlarına göre çalıştı. Hepimiz adına işler yaptı ve çıtayı çok yükseltti. Tebriklerimizi sunduk. Sorumluluk alma sırası şimdi bana geldi.