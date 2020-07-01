İHA

Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni derede bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ön otopsi raporu çıktı. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın, derede birileri tarafından boğulduğundan şüpheleniliyor.

İlçenin İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkranur'un cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu.

Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan babası Serdar Tirsi koşarak olay yerine geldi. Baba, sinir krizi geçirdi.

TRAVMATİK BULGUYA RASTLANMADI

Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.

İkranur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ön otopside travmatik hiçbir bulguya rastlanılamadığı belirtildi. Küçük kızın, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.

DEREDEKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞÜKLÜĞÜ!

İHA'nın haberine göre, küçük İkranur'un cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan İkra Nur Tirsi'nin bugün İcilli köyündeki aile mezarlığında öğleden sonra toprağa verileceği öğrenildi.