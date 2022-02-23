RIA: Putin ile Erdoğan bugün telefonda görüşecek

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Rus haber ajansı RIA Novosti'ye Putin ile Erdoğan görüşmesini doğrulayan Peskov "Evet, böyle bir görüşmenin planlandığını doğrulayabilirim" dedi.

Rusya-Ukrayna geriliminin ele alınacağı görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin ile görüşme için arkadaşlar şu anda irtibatları kuruyorlar. Kendisiyle de telefon diplomasisini bu arada sürdüreceğiz. Temenni ederim ki inşallah hayırlı neticeler alırız." ifadelerini kullanmıştı.