Kremlin'den 'İsveç modeli' önerisine yanıt

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Ukrayna'da Avusturya veya İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikrinin bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz" dedi.

Ukrayna ile barış görüşmelerini gerçekleştiren Rusya delegasyonunun başındaki Vladimir Medinskiy "Ukrayna tarafı, Avusturya ya da İsveç gibi, askeri güçlerden arındırılmış ve tarafsız, ancak kendi ordusu ve donanması olan bir ülke statüsü almak istediğini söylüyor. Bunların hepsi Rusya ve Ukrayna’nın savunma bakanlıkları düzeyinde ele alınıyor." ifadelerini kullanmıştı.

"GÖRÜŞMELER YAVAŞ VE ZOR İLERLİYOR"

Rus müzakereci Medinsky, "Ukrayna ile görüşmeler yavaş ve zor ilerliyor. Rusya samimi bir şekilde en yakın zamanda barış istiyor" dedi.

Medinsky, "Rusya, barışçıl, özgür, nötr, bağımsız ve NATO üyesi olmayan bir Ukrayna istiyor." ifadelerini kullandı.

"BUNU KABUL ETMELİYİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO üyesi olamayacağını kabul ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna, NATO üyesi değil, bunu anlıyoruz. Senelerce, sözüm ona açık olan kapılar hakkında konuşulmasını dinledik, fakat şimdi duyuyoruz ki İttifaka giremeyeceğiz. Gerçek olan bu. Bunu kabul etmeliyiz" dedi.

İSVEÇ MODELİ NEDİR?

İsveç modeli,19. yüzyılın başlarından itibaren uygulanan silahlı çatışmalardaki tarafsızlık politikasını ifade ediyor. Daimi tarafsızlık statüsüne sahip İsveç, tarafsızlık politikası gereğince, silahlı çatışmalara katılım sağlamıyor.

Ancak Rusya Ukrayna krizinde İsveç ilk kez yaptırım uygulama kararı aldı. Ukrayna'ya hafif silahlar ve tanksavarlar gönderildi, Avrupa Birliği'nin (AB) diğer üyeleri gibi Rusya'ya hava sahasını kapattı.