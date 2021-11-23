Kovid iznine TBMM'den onay!

İlk olarak Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın duyurduğu habere göre, 90 bin hükümlünün merakla beklediği cezaevlerindeki Kovid izni uygulaması için nihai karar verildi.

5’inci Yargı Paketi’ne AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin ortak önergesi ile yeni madde ihdas edildi. Mahkumlar için 30 Kasım’da sona erecek olan Kovid-19 izni 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılıyor

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.