DHA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 215 bin 229 testte 9 bin 354 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 885 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,38 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 791 bin 874, 2'nci dozda 52 milyon 994 bin 461 ve 3'üncü dozda 27 milyon 674 bin 368 olmak üzere 147 milyon 171 bin 659 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.