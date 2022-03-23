Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 301 bin 14 testte 17 bin 161 vaka tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 309 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,06, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,30 olarak belirlendi.

Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 762 bin 885, 2'nci dozda 52 milyon 945 bin 494 ve 3'üncü dozda 27 milyon 534 bin 198 olmak üzere 146 milyon 618 bin 996 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

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