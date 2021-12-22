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Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni tabloyu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi ise yaşamını yitirdi

22.12.2021 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yeni vaka sayısı açıklandı

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