Korkunç olayda ayrıca Altun’un “yakarak mala zarar verme”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, katil zanlısı Altun’un ailesinden 9’u tutuklu 10 şüpheli hakkında ise “canavarca hisle tasarlayarak öldürmeye azmettirme” suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunuldu.

30 Temmuz'da Meram ilçesinde meydana gelen olayda Mehmet Altun, uzun süredir husumetli olduğu komşusu Dedeoğulları ailesinin evine gelerek, ailenin 7 üyesini silahla öldürmüş ve kaçmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 kişiden 10’u tutuklanmıştı. Katliamın ardından kayıplara karışan katil zanlısı 5 gün sonra Konya’nın Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi mevkiinde dağlık arazide yakalanmıştı.