İzmir'de olay, geçen yıl 10 Haziran'da Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye (37) ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için ise 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darp ederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Filiz Topaloğlu hakkında Mehmet Kılıç'ı 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise mevcut dosya ile birleştirildi.

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geçen duruşmada savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Ali İhsan Kılıç hakkında, 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan 2 kez, 'kasten öldürme' suçundan müebbet istedi; 'silahla kasten yaralama' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Savcı, yardım ettiği gerekçesiyle Mehmet Kılıç hakkında da aynı cezaları talep etti. Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan Filiz Topaloğlu'nun ise beraati istendi.

Sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Kılıç salonda hazır bulunurken, kardeşi Ali İhsan Kılıç ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşmada ayrıca müşteki-sanık Filiz Topaloğlu, eşini kaybeden Rıdvan Güçlü ile taraf avukatları da yer aldı.

"BAŞIMA VARDULAR ŞUURUMU KAYBETTİM"

Esas hakkında mütalaaya karşı söz verilen Ali İhsan Kılıç, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başıma sopayla vurdular; davacıyım. Başıma darbe aldıktan sonra şuurumu kaybettim" dedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Tutuklu sanık Mehmet Kılıç da beraatini talep etti. Kılıç, "Olay günü sese çıktım. 'Ne oluyor?' dedim. Beni düşürdüler. Olay yerinde param da kayboldu. Kavgayla, dövüşle alakam yok. Önceden ne yaşandığını da bilmem. Yahya benim kardeşim. Hiçbir sorunum yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlu değilim. Ailem darmadağın, çok hastayım" ifadelerini kullandı.

EN AĞIR CEZAYI TALEP ETTİLER

Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, mağdur avukatları ise sanıklar için en ağır cezanın verilmesini istedi. Müştekiler Rıdvan Güçlü ve Filiz Topaloğlu ise Mehmet Kılıç ise sanıkların en ağır cezayı almaları talebinde bulundu.

"KORKTUM, HAVAYA ATEŞ ETTİM"

Son sözü sorulan sanıklardan Ali İhsan Kılıç, "Yolumda gidiyordum. İnsan pisliği attılar, tükürdüler. Filiz Topaloğlu başıma vurdu. Korktum, havaya ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kardeşimin hiçbir suçu yok" dedi. Mehmet Kılıç ise suçsuz olduğunu yineledi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Savunmaların ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç´ı; Yahya Köşek´e yönelik 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü´ye yönelik 'kadını kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ali İhsan Kılıç´a, Filiz Topaloğlu´nun yönelik 'silahlı tehdit'ten 4 yıl, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Diğer tutuksuz sanık Mehmet Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü´ye yönelik 'kadını kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı 15´er yıl ve Filiz Topaloğlu´na yönelik 'silahlı kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Kılıç, Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan ise istenen cezadan ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, her iki sanığa da indirim uygulamazken, müşteki-sanık Filiz Topaloğlu´nun ise beraatine hükmetti.

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