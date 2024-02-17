Kocaelispor'a evinde şok
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, küme düşme potasından çıkmak isteyen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 kaybetti
Giriş: 17.02.2024 - 21:08 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:08
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan kritik maçta Şanlıurfaspor sevindi. Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Kocaelispor, rakibine 1-0 kaybetti.
Şanlıurfaspor'un galibiyet sayısını 72'de Marco Paixao kaydetti.
Bu sonuçla Kocaelispor 43 puanda kalırken, Şanlıurfaspor puanını 22'ye yükseltti.