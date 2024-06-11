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        Haberler Gündem Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil

        Son dakika haberi Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanları ile ilgili açıklamada bulundu. Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:09
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        Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili toplantıların devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Toplantıları sürdürmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi hastaneleri ziyaret ettik.

        Perşembe günü Çam ve Sakura'da olacağız. Özellikle bu 1 aylık zaman diliminde, artan kapasitelerin ve sorunların ne kadarının çözülebildiği, bundan sonra hangi tedbirlerin alınması gerektiğiyle ilgili klinik hocalarımız, asistan arkadaşlarımızla birlikte Koordinasyon kurulumuzla değerlendirme yapmış olacağız. Toplantılar devam edecek" ifadelerini kullandı. Onaylı Randevu Sistemi'nin 1 aylık sonuçlarını Koordinasyon Kurulu ile birlikte açıklayacaklarını belirten Bakan Koca, "Vatandaşımıza 1 aylık zaman diliminde bu uygulamanın getirdiği faydaları ve bundan sonrası için neler yapılması gerektiğini rakamlarla detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Bu arada önemli oranda şikayetlerin azaldığını söyleyebilirim. Bir, iki branşta sorunun azalmakla birlikte devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde bu sorunların da giderek azalacağını söyleyebilirim. Tetkiklerle ilgili de benzer şekilde onaylı bir döneme geçme hazırlığı içindeyiz ve zannediyorum yine bayramdan sonra peyderpey tetkiklerle ilgili de randevulu onay sisteminde olduğu gibi, 1 gün önceden aranarak bir onay sistemi devreye girecek. Özellikle tetkiklerle ilgili hem insan kaynağı boyutuyla hem fiziki şarta hem de teknik altyapıların yer yer tamamlanarak daha erken dönemde tetkiklerin sonuçlandırılmasını hedeflemiş olacağız. MR, tomografi, gastroskopi, kolonoskopi gibi randevu verdiğimiz hatta ameliyatlar dahil olmak üzere bütün tetkiklerle veya müdahalelerle ilgili onay sistemini devreye alarak, eğer ilgili tetkik veya müdahaleye vatandaşımızın bir sonraki gün gelmeme durumu söz konusuysa bir başka vatandaşımızı, hastamızı erken dönemde çağırarak o müdahale veya tetkiki yapma imkanı sağlamış olacağız. Dolayısıyla bütün randevu verdiğimiz alanlar için bunu gündeme almak istiyoruz" diye konuştu.

        "RANDEVUYA SADAKAT ORANI YÜZDE 90'LARA YÜKSELDİ"

        Vatandaşın randevuya sadakat oranının arttığını kaydeden Bakan Koca, "İki önemli sorun vardı. 1 randevuya sadakat oranı, 2 randevuların son saatlerde iptal edilebilme nedeniyle bir başkasına o randevunun verilememesiyle karşı karşıya kaldığımız büyük bir atıl kapasite vardı. Yüzde 30'lara yakın bir atıl kapasite vardı. Bu kapasitenin, vatandaşımızın da bu dönemde gerçekten sağduyusuyla ve sadakatiyle giderek azaldığını ve 90'ların üzerine çıktığını rahat söyleyebilirim. Vatandaş sadakat gösterdi. Benzer şekilde hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımız da üzerine düşen fedakarlığı, gayreti yine gösterdiklerini özellikle söylemek istiyorum. Hem vatandaşımıza hem çalışanlarımıza buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Bakan Koca, sokak köpeklerine yönelik düzenlemeye ilişkin de "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötanazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötanaziden taraf değil" dedi.

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