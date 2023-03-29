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Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da İngiliz parlamenterler ve lordlarla bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir grup Rum genç tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Bir etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Tatar, ellerinde Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bayrakları bulunan bir grup Rum öğrencinin sözlü saldırısına maruz kaldı, otomobilinin önü kesildi.

Rumlar, "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" şeklinde skandal sloganlar attı.

Tatar yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm sloganları ile önümüzü kestiler" dedi.

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