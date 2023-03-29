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Haberler Dünya Son dakika: KKTC lideri Tatar'a Londra'da saldırı girişimi

Son dakika haberi KKTC lideri Tatar'a Londra'da saldırı girişimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi. Tatar, bir grup Rum öğrencinin sözlü saldırısına uğradı.

Giriş: 29.03.2023 - 21:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: KKTC lideri Tatar'a Londra'da saldırı girişimi
HABERTURK.COM

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da İngiliz parlamenterler ve lordlarla bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir grup Rum genç tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Bir etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Tatar, ellerinde Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bayrakları bulunan bir grup Rum öğrencinin sözlü saldırısına maruz kaldı, otomobilinin önü kesildi.

Rumlar, "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" şeklinde skandal sloganlar attı.

Tatar yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm sloganları ile önümüzü kestiler" dedi.

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