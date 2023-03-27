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Son dakika haberi Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan çadır açıklaması

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim" açıklamasında bulundu

Giriş: 27.03.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika çadır açıklaması: Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan çadır açıklaması
HABERTURK.COM

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sunum yaptı.

Kınık yaptığı açıklamada, "Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz" diyerek, "Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim" ifadelerini kullandı.

Kınık, sözlerine şöyle devam etti: "Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur."

Ayrıntılar geliyor...

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